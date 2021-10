Le Festival du Jura s'est achevé en beauté

Une 26e édition réussie pour le Festival du Jura. La manifestation s'est tenue du 3 septembre à ce dimanche 10 octobre. Onze concerts étaient au programme sur le thème des Légendes. Dans des salles du Jura et du Jura bernois, l’événement de musique classique, ouvert sur les musiques du monde, a attiré plus de 2'000 spectateurs. Lors des premières dates, le nombre de places était limité pour respecter les mesures de lutte contre le coronavirus. Puis, le certificat Covid est devenu obligatoire. Le directeur artistique du Festival du Jura a apprécié de pouvoir ôter le masque et de jouer devant des salles combles. Toutefois Felix Froschhammer souhaite qu’à l’avenir tout le monde puisse assister aux concerts sans restriction.