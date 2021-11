La FICD continue d’œuvrer pour le développement des pays du Sud

Ils sont des dizaines de milliers à travers le monde à bénéficier de la main tendue par la FICD. Dans un communiqué diffusé jeudi, la Fédération interjurassienne de coopération et de développement a dressé le bilan de ses activités depuis 2009. Elle souligne qu’elle a investi plus de 12 millions de francs qui ont contribué à une soixantaine de projets menés dans 18 pays. Cet argent a permis d'offrir l’accès à l’eau, l’accès à une éducation de qualité ou encore a offert un soutien à une agriculture durable, notamment. Cette importante somme d’argent provient de fonds privés et des cantons du Jura, de Berne et de la DDC, la Direction du développement et de la coopération.

La FICD souligne, par ailleurs, que la vague de solidarité s’est maintenue, voire s’est intensifiée malgré le contexte de pandémie. Elle indique que son budget 2022 se monte à 720'000 francs. /comm-mle