Un tour de l’hémicycle avec Patrick Chapuis

Notre chronique Un tour de l’hémicycle s’est consacrée ce mardi au député PCSI de Delémont Patrick Chapuis. Ce dernier était l’invité de La Matinale sur RFJ. Le gestionnaire de crédit a 60 ans et est un adepte de sport. Il en pratique, notamment le vélo, et suit les équipes de football de la Vallée notamment le FC Develier et les SR Delémont. L’ancien conseiller de Ville et conseiller communal à Delémont vit sa première législature au Parlement jurassien. Découvrez l'entretien complet ci-dessous. /mmi