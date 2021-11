Quentin Juillard une fois dans le top 10 en Allemagne

Quentin Juillard connaît des fortunes diverses à Altenberg. Le pousseur ajoulot a disputé deux manches de Coupe d’Europe de bobsleigh ce week-end en Allemagne dans l’équipage du pilote chaux-de-fonnier Yann Moulinier. Vendredi matin, le duo a pris le 15e rang de l’épreuve en bob à deux. Il a terminé à 2’’01 des vainqueurs, les Allemands Richard Oelsner et Georg Fleischhauer. Samedi, en bob à quatre en compagnie de Mathieu Hersperger et Matthys Julien, Quentin Juillard et Yann Moulinier ont terminé 8e à 2’’23 de la 1re place des Allemands Richard Oelsner, Georg Fleischhauer, Henrik Bosse et Bastian Heber. /tri