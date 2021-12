Opposition citoyenne contre un projet d’antennes 5G à Courtedoux

Un groupe de citoyens se mobilise à Courtedoux face à un projet d’antenne de télécommunication. Les six antennes prévues par celui-ci (quatre en 3G/4G et deux en 5G bas débit) seraient installées à proximité du terrain de foot du village. Ce terrain « accueille régulièrement de jeunes enfants et adolescents, très sensibles aux rayonnements hautes fréquences », selon un communiqué du groupe de mandataires. L’opposition collective à ce projet a ainsi récolté 263 signatures. « Les opposants craignent pour la santé, les enfants, les animaux des exploitations agricoles, dont une au pied de l’antenne, la faune et la flore et demandent l’application du principe de précaution » ajoutent encore le groupe de mandataires. /comm-cer