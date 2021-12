La Matinale : le best of

Tous les jours entre 6h et 9h, La Matinale de RFJ vous met sur les rails pour attaquer votre journée. De l’information, du divertissement, des jeux et beaucoup de bonne humeur vous accompagnent au quotidien. Pour cette dernière de l’année, à la veille de Noël, nous vous proposons un best of qui réunit quelques moments forts de notre émission. L’équipe de La Matinale se réjouit de vous retrouver en 2022 et vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. /mle