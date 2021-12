Lancement du télescope James Webb

Le lancement du télescope spatial James Webb par une fusée Ariane 5 depuis Kourou, reporté à de multiples reprises, a été confirmé pour le 25 décembre par l'Agence spatiale européenne, Arianespace et la Nasa plus tôt dans la semaine. Le lancement de ce télescope, le plus puissant jamais conçu, a été repoussé déjà à trois reprises, depuis son arrivée à Kourou au Centre spatial guyanais en octobre dernier. Mais cette fois-ci semble être la bonne. Son lancement doit avoir lieu « aussi tôt que possible dans la fenêtre de tir commençant à 12h20 GMT (13h20 en Suisse) », a indiqué l'ESA dans un tweet. Roland Keller, notre spécialiste de l’aérospatiale, était l’invité de La Matinale pour nous parler de ce lancement. Son interview est à retrouver ci-dessous.