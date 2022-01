« L’hypersensibilité peut être une force » : témoignage de Bruno Cardona

Après les personnes dys- (dyslexique, dysorthographique, etc.), TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) et les HP (haut potentiel), est-ce que l’hypersensibilité est une nouvelle étiquette à la mode ? Bruno Cardona n'est pas catégorique et voit les choses de manière positive : si ce trait de caractère permet de mieux se comprendre et d’accepter ses émotions, l'hypersensibilité est un plus, se réjouit-il. /ech