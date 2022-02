Test des sirènes partout en Suisse

Les sirènes d’alarmes vont sonner en début d’après-midi. Il s’agit du test annuel des installations d’alerte à la population. Il est prévu pour 13h30 et pourrait durer jusqu’à 14h.

L’opération va également permettre de tester les canaux de l’application Alertswiss. Elle est utilisée par 1,2 millions de personnes. Elle permet à la Confédération d’alerter la population sur un danger, directement sur les smartphones des habitants. Elle permet aussi une gradation dans les alertes. La population peut recevoir des informations et des recommandations de comportement, aussi lorsque l’évènement est moins grave. L'application a notamment été utilisée au début de la pandémie et lors des pannes des numéros d'urgence.

Les sirènes restent tout de même très efficaces. Elles permettent d’atteindre toute la population de manière simultanée. Dans le Jura, il existe près de 150 sirènes, fixes et mobiles. De quoi alerter directement quasiment l’ensemble de la population du canton. Les sirènes à eau, placée en aval des barrages, seront également enclenchées aujourd’hui. Elles retentiront à 14h15 et jusqu’à 15h au plus tard. Le canton du Jura n’est cependant pas concerné.

En cas d’alerte réelle, en dehors des heures de tests annoncées, il est demandé d’écouter la radio ou de s’informer au travers de l’application Alertswiss et de suivre les consignes des autorités.