Ana-Mia apporte du soutien aux Jurassiens

Un gros travail de préparation

Les bénévoles ont eu du pain sur la planche pour remettre sur pied une association dans le canton du Jura. Avant Ana-Mia, Rudi Teuscher avait créé la plateforme ABNJ pour venir en aide à la population des cantons de Neuchâtel et du Jura. Elle a ensuite cessé son activité en 2019. Mais son président a collaboré avec la nouvelle gérante du projet, Lisa Flury, pour reconstruire cette association. L’un des plus gros défis a été de trouver des personnes du monde de la santé motivées à s’investir dans cette cause. De nombreuses prestations doivent encore être affinées avant la mise en fonction la semaine prochaine, notamment la conception du site internet, du logo ou encore la mise en activité de la ligne téléphonique. Actuellement, pour joindre la nouvelle association, il faut encore passer par le site de l’ABNJ. Pour l’instant, quelques prises contacts avec des professionnels de la santé spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire ont abouti. La présidente Lisa Flury espère que le bouche-à-oreille va faire son effet et que le réseau va s’agrandir une fois que l’association se sera faite sa place dans le paysage jurassien. /lge