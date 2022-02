Le Café des Arts : Igra Ensemble

Igra Ensemble est l’histoire d’une rencontre entre deux pays, plusieurs cultures, deux guitares et une voix. Grégoire Monnat, musicien jurassien ayant suivi l’EJMA, L’école de Jazz et de Musiques Actuelles à Lausanne compose et s’inspire de toutes les musiques du monde.





Il y a quelques années, il rencontre Dimitar Ivanov, grand virtuose d'origine bulgare. Ensemble, ils vont créer un programme avec les compositions de Grégoire Monnat, mélangeant la guitare classique 10 cordes, et la guitare électrique sur scène. Entre les pièces, Aude Monnat raconte les destinées de personnes migrantes fuyant un pays en guerre. Grégoire Monnat parle du voyage musical d’Igra Ensemble :