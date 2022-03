Satisfaction partielle des agriculteurs pour les mesures contre le loup

« Les mesures sont bonnes, c’est bien qu’ils fassent quelque chose ». Les propos de Daniel Pape ce jeudi au moment de juger les actions présentées la veille par le canton du Jura pour protéger le bétail et réduire les risques d’attaques du loup. Le président de la fédération jurassienne d’élevage ovin et caprin s’inquiète tout de même de la rémunération des agriculteurs. « Le loup on ne l’a pas demandé, il est venu tout seul. On l’a protégé, donc maintenant il faut aussi assumer ces choses-là. Ce qui veut dire payer le travail de l’éleveur », relève Daniel Pape.