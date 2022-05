Retour sur 44 ans d'aides de la Fondation Lachat

Retour sur plus de 40 ans de soutien à l’art jurassien aux halles à Porrentruy. L’espace d’art contemporain expose depuis dimanche tous les lauréats de la bourse de la Fondation Joseph et Nicole Lachat. En 1978, le couple d’artistes décide de soutenir et d'encourager les jeunes artistes du Jura et du Jura bernois. Le fonds a permis d’octroyer 28 soutiens financiers de 10 à 15’000 francs jusqu’à cette année. Parmi les récipiendaires : Rémy Zaugg, Gérard Tolck, Jean-René Moeschler, Augustin Rebetez ou Romain Crelier. Ce dernier est l’actuel président du Conseil de fondation de la Fondation Lachat. Il présente cette rétrospective :