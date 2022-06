La Fête de la musique renaît à Porrentruy

Porrentruy va vibrer aux sons de la Fête de la musique ce mercredi. Après deux annulations en raison de la pandémie, six scènes seront montées en vieille ville. Trois associations collaborent pour l’organisation avec le soutien de la Municipalité. Sébastien Deboeuf et Alan Waker ont fondé Le coup d’un soir, l’une des trois associations organisatrices avec Les Grottes et Monde de couleurs. Ils étaient les invités de La Matinale ce mardi. /mmi