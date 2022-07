Télescope James Webb : pour Roland Keller, « ce n’est que le début »

Les scientifiques et les passionnés d’astronomie ont suivi avec un intérêt tout particulier les premières images livrées mardi par le télescope James Webb. Elles donnent des éléments sur la création de notre univers il y a 13 milliards d’années.

Invité de La Matinale, l’ingénieur et spécialiste de l’aérospatial Roland Keller assure qu’« on n’en est qu’au début » des découvertes permises par James Webb. Pour l’ingénieur et spécialiste de l’aérospatial, ces premières images sont d’importance car elles « dévoilent beaucoup plus de détails avec beaucoup plus de netteté ». Plus que des clichés, le télescope est également utile pour détecter la composition des planètes.

Retour sur l’importance de ces images dans notre entretien complet avec Roland Keller :