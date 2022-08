« Moutier côté jardins » en pleine préparation à Delémont

Afin de sublimer la prestation des comédiens et comédiennes, il a fallu réaménager le champ situé derrière le Centre jurassien d’enseignement et de formation. Telle a été la tâche de Joël Joliat, décorateur du spectacle. L’homme raconte qu’il a souhaité donner une ambiance animiste et celtique à la pièce afin de souligner son récit.