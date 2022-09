Une page se tourne au Foyer les Fontenattes

Avant de tourner la page

Au moment de vider son bureau, Jean-François Deschamps revient sur ses 30 ans au Foyer les Fontenattes. Il se réjouit d’avoir encouragé ses collaborateurs à se qualifier. Il relève notamment que de nombreux jeunes jurassiens ont pu se former dans le Foyer les Fontenattes à travers les deux CFC d’assistant socio-éducatif et d’assistant en soins et santé communautaire. Quant aux résidents, l’accent a été porté sur les animations. Les équipes éducatives mettent place des activités pour que « cette maison soit un lieu de vie ». Jean-François Deschamps indique, par exemple, qu’un petit groupe s’est rendu dernièrement au Chant du Gros. Et pour conclure, le futur retraité est heureux d’avoir pu réunir les différents acteurs du Foyer les Fontenattes : famille, pouvoirs publics, membres du personnel. « C’est ensemble que nous accompagnons les personnes et c’est ce mot-là qui est le trait d’union sur ces trente années passées dans cette maison ». /ncp