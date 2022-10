Une nouvelle identité visuelle pour Haute-Ajoie

Le projet de nouvelle identité visuelle de Haute-Ajoie se concrétise. La commune fusionnée indique ce lundi qu’elle a mis au point un nouveau logo et un nouveau site Internet. Le projet avait été lancé en 2010. Il vise à renforcer l’identité visuelle et l’identification de la population avec la commune. Le logo ne remplace pas les anciennes armoiries des villages de Chevenez, Damvant, Réclère, Roche-d’Or et Rocourt qui sont, certes, inofficielles, mais qui restent dans le patrimoine.