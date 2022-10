La patinoire à Porrentruy coûte deux millions de plus

Les dernières factures de la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs sont arrivées. La rénovation et la construction des deux champs de glace à Porrentruy coûtent 30'028'521 francs. Le chiffre a été présenté jeudi par le comité de pilotage du SIDP. La veille, ce sont les Conseils communaux du district qui ont été informés. Par rapport au budget voté en 2018 par les Ajoulots, cela correspond à un dépassement de 8%, soit 2,23 millions de francs. Un dépassement « raisonnable », « vu l’ampleur et la complexité du chantier, dans un cadre Covid », rappelle le président du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy, Stéphane Babey.