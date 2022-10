Une course inédite pour varier l’offre

Courir 6,7 km en moins d’une heure, et ce, autant de fois que possible. C’est le concept mis en pratique samedi du côté du Plateau de Diesse pour une nouvelle épreuve de course à pied inédite dans la région : la Swiss Backyard Ultra Prêles (SBUP). Le concept vient des États-Unis. Les athlètes auront une heure pour boucler un tour. S’ils le terminent plus tôt, ils bénéficieront d’un temps de repos mais s’ils dépassent cette marque d’une heure, ils seront éliminés. Organisateur de la SBUP et président de l’association Moutier Trail Marathon, Hervé Solignac était dans La Matinale lundi pour parler de cette nouveauté. Avant d’évoquer l’organisation et les raisons qui l’ont poussé à créer cette épreuve, il revient sur les aspects sportifs de la « Backyard ».