Le « kilomètre zéro » inauguré à Courtételle

Une réorganisation qui met en valeur les circuits courts. L’Agrocentre à Courtételle était en fête samedi. A l’occasion de sa première Fête des moissons, il présente au public sa nouvelle épicerie baptisée « kilomètre zéro ». Il s’agit de l’une des réalisations du projet de développement régional Créalait démarré en 2021. Les produits proposés à l’épicerie de l'Agrocentre proviennent des producteurs alentours. Ignace Berret, gérant de la coopérative explique le concept de « kilomètre zéro » : « L’idée c’est de se dire que l’épicerie est au centre du monde, et que c’est notre point de départ pour aller chercher les produits que l’on propose. On essaie d’aller au plus proche possible et de travailler en direct avec les producteurs. » Les graines sont acheminées et triées d'un côté de l'Agrocentre et ensuite conditionnées et vendues à l'autre extrémité du bâtiment. « Cela nous permet de nous réapproprier le flux explique Olivier Boillat, représentant de la Fondation rurale interjurassienne. Nous contrôlons toutes les étapes de la chaîne de transformation. »