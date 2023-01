Sorti(e) de boîte : J-eNOV

Après avoir découvert dans les grandes lignes le fonctionnement de J-eNOV, il est temps d’aller dans le concret. L’entreprise compte désormais onze employés et souhaite s’étendre davantage alors qu’elle fêtera ses six ans cette année. Son but est donc de trouver des solutions informatiques pour aider les administrations à réaliser leurs tâches quotidiennes. Le directeur David Chételat présente FOCUS :