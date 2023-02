A la recherche des archives oubliées

Les Archives cantonales sont à la recherche de documents méconnus qui racontent l’histoire du Jura. L’Office de la culture annonce ce jeudi lancer un appel afin d’identifier toutes les sources audiovisuelles conservées sur le territoire jurassien. Cette démarche s’inscrit dans le projet national appelé « Recensements cantonaux du patrimoine audiovisuel » dirigé par Memoriav sous mandat de l’Office fédéral de la culture. L’enquête jurassienne est pilotée par les archives cantonales. Pour établir cet inventaire, l’Office de la culture a déjà envoyé environ 300 questionnaires adressés à des institutions publiques ou privées. « Les particuliers qui souhaiteraient participer à l’enquête peuvent également prendre contact avec nous, » précise Antoine Glaenzer, archiviste cantonal.





Un intérêt particulier pour les documents liés à la Question jurassienne

Le recensement brasse large. L’Office de la culture indique que « toutes les thématiques et toutes les périodes sont prises en compte ». L’objectif est dans un premier temps de dresser un inventaire des documents à disposition sur le territoire jurassien ainsi qu’à Moutier. Cela permettra ensuite d'établir une stratégie pour leur conservation et leur mise en valeur. « Une fois que ce recensement sera établi, on aura une idée du travail que nous aurons à réaliser. Pour l’instant, nous sommes dans l’ignorance la plus totale » explique Antoine Glaenzer. Les archives cantonales indiquent qu’un intérêt tout particulier sera donné aux supports concernant la Question jurassienne et l’entrée en souveraineté du canton. « Dans les années 60 et 70 il y avait entre 10 et 30'000 personnes lors de la Fête du peuple à Delémont. Des gens en ont forcément gardé des traces. Et ça nous intéresse tout particulièrement d’avoir ce témoignage qui vient des gens qui ont participé à ces événements et qui avaient conscience d’écrire l’histoire. »

Les personnes en possession de ce genre de documents auront la possibilité d’en faire don aux archives cantonales si elles le souhaitent. Elles peuvent les contacter jusqu’à la fin du mois. /tna