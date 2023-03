Cherine Fahim : « Apprendre, ce n’est pas une question d’intelligence mais de stratégie »

Apprendre à apprendre… Que vous soyez parent ou enseignant par exemple, la thématique va vous intéresser. L’école primaire de Delémont a organisé une conférence mardi soir. Si vous avez manqué la soirée, La Matinale vous propose une séance de rattrapage avec la conférencière, la docteure en neurosciences Cherine Fahim, qui met d’abord en avant un principe de base, la « neurodiversité, chaque cerveau est unique, même pour les jumeaux ». Elle donne une image pour illustrer l’apprentissage : « apprendre c’est construire des chemins dans le cerveau » et ajoute qu’« apprendre ce n’est pas une question d’intelligence mais de stratégie ». L’apprentissage peut se résumer en une méthode, AIME, qui signifie attachement, identité, motivation, et équitable. Certains biais sont à éviter durant l’apprentissage : « Je suis nul, je ne peux pas, tu n’y arriveras pas », autant de « fausses croyances », résume Cherine Fahim. Mais alors quand s’arrête-t-on d’apprendre ? « Il n’y a pas d’âge pour apprendre. Notre cerveau est capable de construire des chemins jusqu’à 120 ans, peut-être plus. Avec l’âge, c’est l’émerveillement qui va nous aider à apprendre. Plus on va apprendre, plus notre cerveau va construire de la matière blanche », conclue la docteure en neurosciences. /mmi