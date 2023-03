Le « mur de la honte » est tombé à Delémont

Le « mur de la honte » ou « mur du patriarcat » s’est effondré ce mercredi à 15h24 à Delémont, heure symbolique à partir de laquelle les femmes ne sont plus payées. L’Association interjurassienne Grève des femmes et le syndicat Unia ont organisé une manifestation à la Place de la gare, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. L’événement a attitré environ 80 personnes, qui ont revendiqué plus d’argent, plus de temps et plus de respect face à une situation qui ne s’améliore pas, selon elles. Dans la foule figurait notamment la conseillère aux Etats jurassienne Mathilde Crevoisier Crelier, les ministres jurassiens Nathalie Barthoulot, Rosalie Beuret Siess et Martial Courtet, ainsi que la présidente d’Unia Vania Alleva. Les manifestants ont donc fait tomber un mur violet symbolique pour rappeler que leur combat continue.