La Suisse jouera à la Raiffeisen Arena

L’équipe de Suisse de hockey sur glace préparera son Championnat du monde à Porrentruy. Elle défiera la Slovaquie le 15 avril à 17h en match amical dans la patinoire bruntrutaine, un adversaire que les Helvètes croiseront moins d’un mois plus tard pour leur entrée en lice au Mondial en Lettonie. L’équipe de Suisse sera réunie dès le 11 avril en camp d’entraînement avec quatre rencontres amicales, deux contre la Slovaquie (à Viège et à Porrentruy) et deux contre la France (à Viège et à Lausanne). Le Championnat du monde de hockey sur glace se jouera en mai en Lettonie. La Suisse figure dans le groupe B de ces joutes avec notamment le Canada et la République Tchèque. /mle