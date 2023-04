Du travail plein les bras à la Raiffeisen Arena

La fin de saison du HC Ajoie a rimé avec début de marathon pour les maîtres de glace de la Raiffeisen Arena. L’enceinte ajoulote s’apprête à vivre ses deux premiers grands événements sportifs d’envergure internationale. Elle accueille samedi le match amical de l’équipe de Suisse qui défie la Slovaquie à 17h. Le Championnat du monde des moins de 18 ans s’y tient ensuite du 20 au 30 avril. Le travail le plus prenant pour les maîtres de glace a été de raboter l’aire de jeu pour changer les publicités, une tâche qui a pris de longues heures de travail, notamment dans la nuit de lundi à mardi. Dans la patinoire, il faudra aussi masquer les sponsors habituels du HC Ajoie pour faire place à ceux de l’équipe de Suisse et à ceux du Mondial. Enfin, toujours au chapitre aménagement, les joueurs et l’encadrement du HCA doivent s’atteler à vider leur vestiaire pour permettre à d’autres équipes de s’installer, à commencer par l’équipe de Suisse… beaucoup de travail donc à la Raiffeisen Arena, mais ce défi de taille pourrait avoir des retombées très intéressantes pour l’enceinte bruntrutaine et l’ensemble de notre région. /mle