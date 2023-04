Et si vous payiez vos courses en bitcoin ?

Bitcoin et commerce peuvent-ils faire bon ménage ? Une conférence s’est tenue mercredi soir à Delémont, donnée par le fondateur de Swiss bitcoin pay Jimmy Djabali. « Réduire les frais des transactions, une protection contre l’inflation sur le long terme et une monnaie mondiale » : voilà quelques-uns des avantages de l’intégration de la cryptomonnaie dans les commerces, selon Jimmy Djabali. Et pour les clients, cela permet « une certaine forme d’anonymat ou plutôt de pseudonymat. C’est aussi un acte politique », selon lui. Il reconnaît tout de même « des doutes, des questions » autour du bitcoin. Le président de l’Association des commerces jurassiens, Thomas Schaffter, contacté par RFJ, estime qu’actuellement « rien ne se passe dans ce domaine » dans les commerces de la région. En Suisse Romande, les cryptomonnaies sont utilisées par « une vingtaine, une cinquantaine [de commerces] maximum », selon Jimmy Djabali. Et dans le Jura, ce sont principalement Twint et les bons d’achat qui sont plébiscités. L’Association des commerces jurassiens précise qu’elle n’est pas fermée aux cryptomonnaies et attentive à l’évolution, mais Thomas Schaffter évoque plusieurs obstacles : « la technologie est peu maîtrisée et il existe une certaine méfiance face aux cryptomonnaies et leur valeur fluctuante ». /mmi