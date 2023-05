Jérémy Hunt et Morgane Crausaz confirment

Les vainqueurs restent les mêmes sur le BCJ Challenge. Déjà victorieux la semaine passée à Boécourt, Jérémy Hunt et Morgane Crausaz ont à nouveau été les plus rapides mercredi soir lors de la 2e étape à Develier. L’Ajoulot a avalé les 8,7 km du parcours avec 222 m de dénivelé dans un temps de 30’07’’. Il a devancé le Courtisan Michaël Morand de 1’49’’ et le Bruntrutain Philippe Beuret de 2’48’’. Côté féminin, la citoyenne de Pleigne a signé un chrono de 35’17’’. Le podium est complété par les Vadaises Vanessa Aellig et Méline Lovis, avec respectivement 4’33’’ et 5’40’’ de retard. La prochaine manche se tiendra mercredi prochain aux Genevez. /emu