Le Tracteur pulling peut souffler

Le Tracteur pulling a encore sa place dans le Jura. C'est en tous cas l'avis du Parlement jurassien qui a largement rejeté (par 40 voix contre 16 et 4 abstentions) ce mercredi une motion de la députée socialiste Leïla Hanini. L'élue a présenté une motion qui vise à encourager les manifestations durables et leur conformité avec la législation. Elle estime, en effet, que le Tracteur pulling viole l'ordonnance fédérale sur la protection des sols. « Un week-end entier à expulser du CO2, en trainant un poids sur une piste de terre avec un tracteur paraît quelque peu étonnant », a dénoncé la députée qui a demandé au Gouvernement de « se mettre en adéquation avec la législation en vigueur et de prendre les décisions qui s'imposent par rapport à la tenue du Tracteur pulling et toute autre activité portant atteinte aux sols ». Elle a pointé du doigt des dégâts durables à la structure des sols.