Saignelégier accepte des comptes meilleurs qu’attendu

Les comptes de Saignelégier sont meilleurs que prévu et passent la rampe. Ils ont été acceptés lundi soir en assemblée communale par les citoyens de la commune taignonne. Le chef-lieu du district des Franches-Montagnes a réalisé un bénéfice de 89'000 francs en 2022 alors que le budget tablait sur un déficit de 188'000 francs. La différence entre les comptes et les prévisions budgétaires atteint donc 277'000 francs. Le caissier communal Stève Jodry reconnait « une certaine prudence au moment d’établir le budget » notamment en ce qui concerne les revenus fiscaux qui varient passablement d’un exercice à l’autre.





Rentrée fiscale plus importantes

Au niveau des impôts, la commune taignonne a pu compter sur des rentrées fiscales plus importantes. Celles des personnes physiques ont généré 170'000 francs de revenus en plus. D’autres impôts, comme les taxes immobilières ou celles de successions et donations, ont rapporté 187'000 francs de plus. En revanche, l’imposition des personnes morales a ramené 53'000 francs de moins que prévu. Pour expliquer les bénéfices réalisés en 2022, Stève Jodry indique que Saignelégier a aussi profité d’une participation moins lourde au déficit du Centre de Loisirs des Franches-Montagnes. La commune a payé 200'000 francs de moins par rapport aux prévisions du budget. Les citoyens ont par ailleurs accepté un crédit de 150'000 francs pour la révision du plan d’aménagement local, tout en approuvant une modification de ce dernier pour le réaménagement de la friche Miserez. /nmy-jpi