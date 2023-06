Les chroniques de l’Hubert, un Pitch des bisbilles de villages et du Jura

Des bisbilles de village, querelles de clochers et autres facéties de nos institutions racontées au travers de récits humoristiques. « Les Chroniques de l’Hubert » sortent ce vendredi aux Éditions du Sauvage à Porrentruy. Ces petites histoires, ce sont celles d’Hubert Comment de Courgenay, ancien notaire aujourd’hui âgé de 84 ans, illustrées par le coup de crayon de son fils Pitch Comment, bien connu dans le milieu du dessin de presse. Le livre contient 25 récits et portraits cocasses de personnages qui ont vécu en Ajoie dans les années 40 à 70. De l’authentique, ou presque. « Ce sont des histoires vraies, à part une que m’avait raconté ma mère et dont je ne peux garantir l’authenticité ! Des situations que j’ai vécu comme notaire en campagne ou qui m’ont effectivement été racontées par ma mère qui a été sommelière dans un bistrot et qui écoutait ce qui se disait », esquisse Hubert Comment qui cultive l’humour et la dérision autant que « le Pitch ». C’est d’ailleurs le dessinateur qui a poussé son père à compiler et publier ces chroniques, initialement écrites pour les ondes de la radio Jura Première disparue depuis.