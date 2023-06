Les tensions autour de la géothermie profonde montent d’un cran

Les tensions autour de la géothermie profonde à Haute-Sorne ont franchi un nouveau seuil ce mercredi. Le ministre de l’environnement a révélé être la cible de menaces de mort dans ce dossier controversé via des courriers électroniques reçus en début de semaine. David Eray a refusé, pour ce motif de répondre, à une question orale du député socialiste Pierre-André Comte qui s’interrogeait sur le protocole d’arrêt des opérations en cas de sismicité observée et le trop grand pouvoir décisionnel attribué en l’espèce au « comité de patronnage ». « Le Gouvernement a-t-il définitivement perdu le contrôle sur cette expérimentation dangereuse et non maîtrisée ? », s’inquiète alors Pierre-André Comte qui ne recevra jamais de réponse sur le fond. « Mon message était de donner un « Halte-là ! » à certains députés qui attisent les craintes. Nous devons retrouver de la sérénité, du débat, et éviter d’en arriver à une situation de ghetto ou de combats dans la rue ! Ce qui me fait peur, c’est de voir que nos institutions ne fonctionnent plus correctement à propos d’un projet qui est conforme au droit », a justifié David Eray.