La SIA récompense les talents régionaux

Deux jeunes professionnels de la région ont été récompensés par la SIA. La Société suisse des ingénieurs et des architectes, section Jura-Jura bernois, a organisé lundi dernier la soirée SIA Jeunes Talents 2023. Le but est de promouvoir les différentes facettes des métiers d’ingénieur et d’architecte. A Delémont, huit candidats, issus de la région, ont présenté leur travail de diplôme. Théo Campedel a remporté le prix SIA avec la présentation du développement urbanistique du Grand Saconnex à Genève. Le prix du public a été attribué à Mathilde Boross qui a exposé la modélisation du ruissellement de surface à Porrentruy. /comm-ncp