Noé Pretalli fait sensation au trial de Grimmialp

Noé Pretalli monte sur la plus haute marche du podium à Grimmialp. Le pilote jurassien s’est imposé lors de cette manche du championnat de Suisse de moto-trial dimanche dans le canton de Berne. Il n’a écopé que d’un petit point de pénalité. Il a ainsi battu Jan Balousel et ses 17 points et Sandro Melchiori et ses 59 points. Le Jurassien conforte ainsi sa première place au classement général du championnat de Suisse. /lge