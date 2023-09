La France, capitale de l’ovalie

Une vitrine pour ce sport dans notre région

Cet événement, qui se déroule dans notre pays voisin, pourrait avoir des répercussions sur la pratique du rugby dans le Jura. En effet, le président de l’Union Jura Rugby, Yannick Noirjean, parle d’une « belle vitrine », notamment grâce à la médiatisation de cet événement. Selon lui, le ballon ovale manque aujourd’hui de visibilité dans notre région et son club travaille ardemment pour trouver de nouveaux membres, notamment en étant très actif sur les réseaux sociaux ou dans la communication. D’après Yannick Noirjean, le rugby est un sport qui a « tout du Jurassien », avec des valeurs telles que la fierté du maillot et la solidarité. Il évoque aussi l'aspect convivial de cette pratique. Et à propos convivialité, le président de l’UJR est certain que l’ambiance sera sereine et bon enfant dans les travées françaises ces prochaines semaines. /mle