« Regards » sur les 60 ans du Photo club Moutier

Le Photo club de Moutier (PCM) vit et vit même très bien ses 60 ans. Le groupe d’amateurs de photographie, fondé en 1953, a présenté ce mardi le programme des festivités qui viendront ponctuer cet anniversaire. Le point d’orgue de cette année sera l’exposition baptisée « Regards » qui se déroulera du 1er au 29 octobre prochain au Musée jurassien des arts. Au total, plus de 340 clichés seront exposés dans huit salles différentes. Toutes ces photos ont été prises par 27 des membres du club qui ont accepté de se plier à l’exercice.

Différentes thématiques ont été imposées aux photographes amateurs avec pour objectif d’y apporter leur vision. De l’agriculture, à l’énergie, en passant par l’industrie, la nature, la pollution ou encore l’urbanisme, les sujets sélectionnés sont brulants d’actualités. Détaille Michel Cattin, membre de l’association depuis 2016.