La troupe de l’US Montfaucon sort un livre pour revivre « 40 ans d’ivresse théâtrale »

La compagnie théâtrale de l’US Montfaucon retrace quatre décennies de souvenirs dans un livre. L’ouvrage intitulé 40 ans d’ivresse théâtrale offre une rétrospective de toutes les pièces jouées par la troupe depuis 1983. Des moments de scène racontés à travers les affiches des représentations, des photographies, des anecdotes et aussi des vidéos. Pour ce dernier support, les six rédacteurs de l’ouvrage ont opté pour des codes QR qui redirigent le lecteur vers des capsules permettant de revivre certaines pièces en son et en image. De véritables activateurs de la mémoire, selon Denis Farine. Rédacteur du livre et metteur en scène de longue date au sein de la troupe, le Montfalconnais de 77 ans souligne la difficulté de récolter ces fichiers. « Certaines vidéos ont été faites sur cassette et d’autres sur DVD. Il a fallu tout remonter, réenregistrer et recoder pour être en mesure de les regarder ».