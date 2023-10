Un camp pour des artistes en herbe à Delémont

La Coordination Jeune Public organise des camps dans différentes disciplines artistiques pour le Jura et le Jura bernois. Cette semaine 28 jeunes de la région participent à un camp de danse et d’arts visuels au centre St-François à Delémont.

Entourés d’animateurs et animatrices professionnels, des élèves de la 4ème à la 11ème Harmos reproduisent des chorégraphies enseignées par le danseur Tommy Cattin ou créent des œuvres visuelles et des vidéos. Travaillant sur un thème autour des sentiments et des émotions, les jeunes préparent un évènement artistique à découvrir vendredi à Delémont.