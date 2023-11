Les gourmands du matin : Ignace Berret

Consommer local et manger de manière éco-responsable interpelle de plus en plus. Avant tout pour préserver la planète, mais aussi pour s’approcher d’une alimentation plus saine.

Ignace Berret, responsable de l’Agro-Centre à Courtételle nous dévoile ses rapports à l’alimentation et comment les transmettre aux consommateurs. Sur les produits qui se trouvent dans l’épicerie de l’Agro-Centre, on remarque de nombreuses étiquettes : « Kilomètre Zéro ». Un élément important, en plus de la redécouverte des graines et céréales…