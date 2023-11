Différents scénarios financiers pour la maturité en quatre ans

Versions mobiles moins coûteuses

Ces montants pourraient cependant encore varier si le canton décidait de mettre l’accent sur la mobilité, comme le préconise le règlement intercantonal. La Conférence des directeurs de l’instruction publique décrète en effet que les conditions doivent être réunies pour « permettre à chaque élève de participer à des activités d’échange et de mobilité dans une autre région linguistique en Suisse ou à l’étranger ».

Pour les deux options, 11+4 et 10+4, le canton du Jura pourrait donc choisir d’envoyer durant un an une majorité des lycéens à l’étranger ou ailleurs en Suisse. Cette mobilité permettrait d’économiser 900'000 francs dans la version 10+4, et environ 600'000 francs dans la version 11+4.

Dans le scénario le plus cher, la maturité en quatre ans coûterait donc au canton 2'667'500 francs supplémentaires chaque année. Dans le scénario le meilleur marché, l’estimation table sur des charges annuelles supplémentaires de 347'500 francs.

À noter encore que le canton du Jura dispose d’un délai de quatorze ans pour mettre en œuvre sa version de la maturité en quatre ans. /lad