Sophie Guenot à la tête du PCSI Jura

Une page se tourne et un nouveau chapitre s’ouvre pour le Parti chrétien-social indépendant. Sophie Guenot a été élue présidente du PCSI Jura par acclamation, jeudi soir, lors d’une assemblée des membres qui s’est tenue à Saignelégier. Députée suppléante au Parlement jurassien et ancienne maire de Muriaux, la Franc-Montagnarde de 53 ans succèdera le 1er janvier prochain à Thomas Schaffter, qui occupait le poste depuis février 2016.

« Le PCSI est entre de bonnes mains »

Après les changements annoncés et à venir au PLRJ, au Centre et au PSJ, c’est donc au tour du PCSI d’opter pour du sang neuf pour la présidence. « Après huit ans à la tête du parti, je pense qu’il est sain d’avoir un nouvel élan. Je souhaitais remettre la présidence à une personne qui a de l’expérience sur le plan cantonal et communal. Sophie Guenot remplit toutes les cases. C’est une grande satisfaction de la voir reprendre le PCSI, qui est entre de bonnes mains », nous a confié le président sortant Thomas Schaffter, qui ne quitte pas le parti ni la politique pour autant. Côté bilan, le Bruntrutain estime « avoir eu de beaux succès sur le plan communal, un peu moins au niveau cantonal ». Il affirme que l’arrivée de Sophie Guenot comme présidente permettra au PCSI de préparer au mieux la future échéance des élections cantonales de 2025. /comm-rch