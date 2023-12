Collecte d’armes par la police jurassienne

Peut-être qu’en faisant de l’ordre dans votre grenier, vous avez retrouvé un fusil et vous ne savez pas quoi en faire. La police cantonale jurassienne organise le 9 décembre, de 8h30 à 11h30, une collecte d’armes. L’objectif est de permettre aux citoyens de se débarrasser gratuitement de leurs armes et de leurs munitions qui seront ensuite détruites. La collecte concerne les armes à feu, les munitions et les objets soumis à la loi sur les armes, tels que les couteaux interdits ou les poings américains par exemple. Selon Christophe Julmy, cela fait longtemps qu'une telle collecte n'a pas été organisée dans le canton. Le responsable du Bureau des armes estime qu’environ 800 kilos d’armes, toutes catégories confondues, sont détruits par année dans le canton.