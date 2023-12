Rocade au Conseil fédéral : réactions d'élus jurassiens

La rocade au Conseil fédéral fait jaser. Elisabeth Baume-Schneider a décidé de changer de département jeudi, alors qu'elle dirigeait la Justice et Police (DFJP) depuis à peine une année. L'élue jurassienne hérite du Département de l'intérieur, laissé vacant par le sortant socialiste Alain Berset. C'est le petit nouveau, le Bâlois Beat Jans, qui récupère ainsi le DFJP de la Taignonne. Cette rocade a provoqué des réactions bien différentes sur l'échiquier politique.







Les élus jurassiens conciliants



A droite, Elisabeth Baume-Schneider est accusée de fuir ses responsabilités par plusieurs présidents de partis. L’UDC jurassien Thomas Stettler est plus mesuré. « J’imagine que le Département de Justice et Police n’était pas son préféré, je comprends son choix. C’est spécial de changer de département après si peu de temps, mais il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent », estime l’agrarien. « J’espère qu’elle pourra faire quelque chose pour baisser les prix des assurances maladie », ajoute Thomas Stettler. Au sein du PS, parti de la conseillère fédérale, on estime que la reprise du Département de l’Intérieur implique « d’énormes responsabilités. Elle s’engage dans des dossiers complexes et importants et j’admire son engagement », affirme Pierre-Alain Fridez. Si le socialiste jurassien admet qu’elle n’a pas « pu résoudre tous les problèmes » de l’asile, il estime qu’elle « sera à la hauteur » pour succéder à Alain Berset, grâce à « son empathie et ses valeurs sociales fortes ».





Un changement surprenant



Ce changement intervenant un an seulement après sa prise de fonction a eu l’effet d’une surprise, même s’il était connu que le DFJP n’était pas son premier choix. Notre correspondant parlementaire Serge Jubin explique que les médias alémaniques ne voient pas cette rocade d’un très bon œil. Ils accusent la Taignonne d’avoir fui le dossier de l’asile, dans lequel elle était la cible des attaques de l’UDC. D'après Serge Jubin, c'était le moment ou jamais pour changer de département. « Si elle n’avait pas changé maintenant, elle aurait certainement dû y effectuer toute sa carrière », dit-il. Elisabeth Baume-Schneider hérite donc du Département de l’intérieur qui, d'après notre suiveur de la politique fédérale, « correspond mieux à ses compétences et à ses affinités ».