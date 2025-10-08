Indemnités pour le chômage partiel prolongées jusqu'à deux ans

Le Conseil fédéral a prolongé mercredi la durée maximale de perception des indemnités en cas ...
Indemnités pour le chômage partiel prolongées jusqu'à deux ans

Le Conseil fédéral a prolongé mercredi la durée maximale de perception des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) à 24 mois, soit six mois de plus qu'actuellement. Cette extension entrera en vigueur le 1er novembre.

Le Conseil fédéral allonge la durée du chômage partiel de six mois. (Photo : Services du Parlement 3003 Berne / Béatrice Devènes). Le Conseil fédéral allonge la durée du chômage partiel de six mois. (Photo : Services du Parlement 3003 Berne / Béatrice Devènes).

La durée maximale de perception des RHT est prolongée à 24 mois. Le Conseil fédéral allonge la durée du chômage partiel de six mois jusqu'au 31 juillet 2026. Le Conseil fédéral décidera d'une éventuelle nouvelle prolongation au printemps prochain, précise-t-il dans un communiqué.

Lors de la dernière session, le Parlement a très largement approuvé un projet issu de ses rangs donnant au Conseil fédéral la possibilité de prolonger la durée maximale de perception des indemnités en cas de chômage partiel à 24 mois, contre 18 actuellement.

L’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux ainsi que l’industrie horlogère sont parmi les plus impactées par la conjoncture actuelle, constate le gouvernement. Et d'ajouter que la prolongation de la durée des indemnités offrira aux entreprises une "précieuse sécurité de planification".

Ces six mois supplémentaires leur permettront de s’adapter à la situation économique difficile, en trouvant par exemple de nouvelles opportunités commerciales et de nouveaux débouchés. Il s'agit aussi d’éviter des licenciements et de permettre aux entreprises de conserver leur personnel en cas d’arrêt de travail ponctuel, explique le Conseil fédéral. /ATS


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Une étude invite l’horlogerie suisse à explorer de nouveaux marchés

Une étude invite l’horlogerie suisse à explorer de nouveaux marchés

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 11:55

La photographie de rue mise en lumière à Delémont

La photographie de rue mise en lumière à Delémont

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 09:40

Les pompiers jurassiens soutiennent leurs collègues de Blatten

Les pompiers jurassiens soutiennent leurs collègues de Blatten

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 18:14

Les jeunes musiciens de Courtételle et Delémont réunis

Les jeunes musiciens de Courtételle et Delémont réunis

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 17:10

Articles les plus lus

Deux ans de guerre à Gaza : le récit d'une organisation sur place

Deux ans de guerre à Gaza : le récit d'une organisation sur place

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 16:30

Les jeunes musiciens de Courtételle et Delémont réunis

Les jeunes musiciens de Courtételle et Delémont réunis

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 17:10

Les pompiers jurassiens soutiennent leurs collègues de Blatten

Les pompiers jurassiens soutiennent leurs collègues de Blatten

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 18:14

La photographie de rue mise en lumière à Delémont

La photographie de rue mise en lumière à Delémont

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 09:40

Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 12:10

Deux ans de guerre à Gaza : le récit d'une organisation sur place

Deux ans de guerre à Gaza : le récit d'une organisation sur place

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 16:30

Les jeunes musiciens de Courtételle et Delémont réunis

Les jeunes musiciens de Courtételle et Delémont réunis

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 17:10

Les pompiers jurassiens soutiennent leurs collègues de Blatten

Les pompiers jurassiens soutiennent leurs collègues de Blatten

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 18:14

Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 12:10

Des artistes recherchés pour amener du théâtre dans les EMS

Des artistes recherchés pour amener du théâtre dans les EMS

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 13:15

Swissmetal termine sa réorganisation à Reconvilier

Swissmetal termine sa réorganisation à Reconvilier

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 14:00

Deux ans de guerre à Gaza : le récit d'une organisation sur place

Deux ans de guerre à Gaza : le récit d'une organisation sur place

Région    Actualisé le 07.10.2025 - 16:30