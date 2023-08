Le premier 1er août de la première

Elisabeth Baume-Schneider au coeur de la Suisse. La Jurassienne a passé sa première Fête nationale comme conseillère fédérale dans les cantons de Schwytz et Uri. Après un brunch pris dans la fromagerie d’alpage de Lipplisbüel à Muotathal, la cheffe du Département de Justice et Police (DDPS) s’est rendue sur la célèbre prairie du Grütli, là où le mythe affirme que les trois Confédérés (Arnold, Walter et Werner) ont prêté le serment fondateur de la Suisse.