Cédric Adrover quitte son poste auprès d’Elisabeth Baume-Schneider

Du changement au sein de la « garde rapprochée » d’Elisabeth Baume-Schneider. Cédric Adrover quitte ses fonctions de collaborateur personnel de la conseillère fédérale en charge du Département de l'intérieur. En poste depuis février 2023, le Jurassien a décidé de démissioner pour se rapprocher de sa famille. Il a fait part de sa décision à la ministre jurassienne avant la pause estivale. Ses activités prendront fin au 31 octobre et il sera remplacé par Simon Lanz, qui travaille depuis septembre 2020 comme conseiller spécialisé au Secrétariat général du DFI. Dans un communiqué transmis lundi, Elisabeth Baume-Schneider « remercie chaleureusement Cédric Adrover pour son travail de grande qualité, son professionnalisme et son engagement sans failles à ses côtés au service d’abord du Département fédéral de justice et police (DFJP), puis du DFI ». /comm-emu