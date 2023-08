Elisabeth Baume-Schneider de retour sur les bancs d’école

Encourager la bonne communication

Ce lundi matin, c’était aussi l’occasion de rencontrer les générations futures. « Je ne connais pas très bien leurs parents, mais plutôt leurs grands-parents », rigole-t-elle. Elisabeth Baume-Schneider tenait également à faire passer un message aux différents acteurs du monde scolaire. « Ce qui est très important, c’est le dialogue et la confiance entre les enseignants, les autorités et les parents pour que les enfants se sentent accompagnés, afin qu’ils deviennent les adultes qu’ils ont envie de devenir », raconte-t-elle. Pour la conseillère fédérale jurassienne, la Confédération a aussi son rôle à jouer dans les défis auxquels l’enseignement est confronté. « Elle doit agir au niveau qui lui appartient et ensuite ce sont les cantons qui ont leur propre organisation », relate-t-elle. /lge