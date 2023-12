Bilan de la 1re année d’Elisabeth Baume-Schneider au Conseil fédéral

Presque une année en fonction au plus haut niveau politique suisse. Le 7 décembre 2022, la socialiste franc-montagnarde Elisabeth Baume-Schneider était élue au Conseil fédéral après une matinée intense, faite de rebondissements et d’émotions. L’outsider a déjoué les pronostics et devancé la favorite bâloise Eva Herzog. Elisabeth Baume-Schneider a succédé ainsi à Simonetta Sommaruga en devenant la 121e conseillère fédérale de l’histoire, la 10e femme mais surtout la 1re Jurassienne.