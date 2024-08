Elisabeth Baume-Schneider assistera à plusieurs compétitions

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider sera présente de vendredi à dimanche à Paris aux Jeux paralympiques. Elle rencontrera différents athlètes suisses.

La cheffe du Département fédéral de l'intérieur assistera aux finales hommes et femmes du 5000 mètres ainsi qu'à un match de tennis en fauteuil. A l'occasion d'une visite du village olympique, elle rencontrera différents athlètes suisses et évoquera avec eux "les succès et les défis auxquels ils sont confrontés", indique vendredi son département dans un communiqué.

Environ 4400 athlètes du monde entier participent aux Jeux paralympiques d'été. La délégation suisse compte 27 sportives et sportifs concourant dans les disciplines de l'athlétisme, du cyclisme, de la natation, du badminton, du dressage, du judo, de l'aviron, du tennis et du tir sportif. /ATS-cdf